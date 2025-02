Cet humoriste aurait pu animer Survivor Québec

Alors que Patrice Bélanger vient tout juste de quitter pour les Philippines pour tourner la troisième saison de Survivor Québec, on apprend à Véronique et les Fantastiques que Guillaume Pineault est un grand passionné de Survivor et à la blague, il dit qu’il pourrait remplacer Patrice en cas de problème pendant son déplacement.

Mais cette révélation ne marque pas la fin des surprises, loin de là! On apprend également que Guillaume aurait pu être l’animateur de Survivor Québec.