La cause du décès de Diane Keaton a été dévoilée

Le décès de la populaire actrice Diane Keaton a bouleversé le monde entier au cours des derniers jours. Le public ne connaissait pas encore la cause de son décès, mais voilà que sa famille vient de la dévoiler au magazine People.
Diane Keaton est décédée d’une pneumonie le 11 octobre dernier à l’âge de 79 ans.
Une source anonyme a indiqué au magazine que sa mort a été «inattendue» pour «quelqu'un d'une telle force et d'un tel courage».
«Pendant ses derniers mois, elle n'était entourée que de sa famille proche, qui préférait la discrétion. Même ses amis de longue date n'étaient pas pleinement au courant de ce qui se passait», a indiqué la source anonyme au magazine.
La famille de Diane Keaton a reçu de nombreux messages de soutien et d’amour à la suite du décès de l’actrice.
«Elle aimait ses animaux et elle était inébranlable dans son soutien à la communauté des sans-abri, donc tout don en sa mémoire à une banque alimentaire locale ou à un refuge pour animaux serait un hommage merveilleux et très apprécié à son égard», a mentionné sa famille au magazine People.
Figure incontournable du cinéma américain, Diane Keaton laisse derrière elle une carrière riche, marquée par des performances inoubliables et un style unique qui a marqué bien des générations.
On la reconnaissait particulièrement pour son rôle d’Annie Hall dans le film éponyme de Woody Allen qui lui a permis de recevoir l’Oscar de la meilleure actrice.
Diane Keaton n’était pas seulement une actrice incroyable: elle était aussi une icône de la mode qui ne passait jamais inaperçue avec ses vestons et ses cravates.
Pour en savoir plus sur la carrière de Diane Keaton, on vous invite à consulter cet article.
