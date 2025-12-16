Catherine Chabot rejoint la distribution de cette série d’agents secrets

Début du contenu principal.
Catherine Chabot fera partie de la distribution de la nouvelle saison d’un succès sur Crave, la série Double jeu.
La comédienne rejoint ainsi Rachid Badouri, Mehdi Bousaidan, Josée Deschênes, Fabien Cloutier et Catherine Bérubé.
Catherine Chabot se démarque parmi les nouvelles têtes de cette saison, alors qu’elle rejoint l’univers de la série dans un rôle inédit. Elle est accompagnée de Simon Pigeon, Michèle Deslauriers, Pascal Tshilambo et Roc Lafortune, qui incarneront également de nouveaux personnages gravitant autour des deux agents
Dans cette deuxième saison, Mounir (Mehdi Bousaidan) et Adam (Rachid Badouri) se retrouvent au cœur d’une enquête périlleuse: ils doivent empêcher un attentat qui doit être commis dans un mois. Le défi est de taille, puisqu’ils ignorent qui en est responsable et où l’attaque aura lieu.
Pendant ce temps, le redoutable Claude Claude (Mathieu Gosselin) cherche à faire disparaître Adam, qui a révélé son identité au grand jour.
La nouvelle saison de Double jeu sera disponible dès le 16 janvier 2025 sur la plateforme Crave.
