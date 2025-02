Rachid Badouri aborde cette épreuve pour une première fois

Alors que Marc Labrèche aborde la faillite du père de Rachid, celui-ci révèle qu’il a lui aussi vécu une expérience difficile avec l'argent:

«J'étais dans une secte, que je ne savais pas que c'était une secte. Je me suis fait avoir sur 13 ans. J'ai failli, comme mon père, déclarer faillite. Mais, je me suis retroussé les manches et, grâce à mon public québécois, que je n'oublierai jamais de ma vie, quand j'ai écrit pour autre spectacle, j'ai réussi à me sortir de ça.»

L'humoriste abordera d'ailleurs ce moment dans son prochain spectacle.