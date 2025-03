VIDÉO: j'ai fait les auditions pour OD Chypre, voici comment ça s'est passé

La production de la téléréalité avait mandaté un jury bien spécial pour l’événement, composé d’anciens candidats et des animateurs d’Occupation Double Chypre, Frédérick Robichaud et Alicia Moffet.

J'ai angoissé pendant une semaine

Même si je savais bien que ce n’était pas une audition officielle, la nervosité m’a habité pendant sept jours. J'ai passé une semaine à me dire à quel point les candidats et les candidates des 18 dernières saisons ont été courageux de plonger dans ce processus.

Comme un véritable candidat, j'ai tenté de me préparer à mon audition du mieux que je pouvais, en m’imaginant différentes questions et réponses. En passant... qu’est-ce qu’on doit porter lors d’une audition d’OD? Un autre tracas qui s’ajoute!

Le jour de l'audition est arrivé

15h30. J’arrive dans les studios de Rouge FM à Montréal. Déjà des dizaines de personnes patientent. Seuls ou accompagnés, certains sont venus de loin pour cette seule chance de se produire en personne.

On m’accueille en me demandant mon autographe... ou plutôt ma signature sur l’autorisation de tournage. Un document à remplir obligatoirement. On m’explique que comme des caméras filmeront toute la soirée, il est nécessaire de procéder ainsi. Un membre de l’équipe prend ensuite mon nom et ma date de naissance, puis on me dirige vers une seconde station pour m’attribuer un numéro, le 16.

J’arrive enfin au même endroit que tous les participants. Dans une formule 5 à 7, tous patientent avant de se lancer dans la méga file qui conduit aux auditions.

Avant le grand coup d’envoi, Alicia Moffet, Frédérick Robichaud ainsi que l’animatrice d’OD Tentations au Soleil, Maripier Morin, prennent la parole devant la foule. À eux, s’ajoutent d’anciennes personnalités qui ont marqué les dernières saisons: Laurie Doucet, Rym Nebbak, Robin Messier et Sansdrick Lavoie. Ensemble, ils donnent différents conseils, à la lumière de leur expérience, pour mieux informer les jeunes célibataires.

À moi de jouer!

Ça y est! «Raphaël, on est prêts», me lance-t-on. Je marche dans le couloir vers cette porte où il y est inscrit «salle d'audition». Une dernière personne me donne les explications: «Ton nom, ton âge, d’où tu viens. Tu te mets sur le X, après ça, ‘’Show must go on!’’ Tu as trois minutes top chrono! Vas-y!»

J’entre. Tout se passe plutôt bien, malgré mes nombreuses hésitations.

«Te considères-tu comme quelqu’un de rigide? Dans un triangle amoureux, tu réagis comment? La personne à laquelle tu es attaché embrasse une autre personne, qu’est-ce que tu fais?» De grandes questions!

J’essaie de répondre du mieux que je peux en tentant de montrer ma personnalité. N’oublions pas que le but est de se vendre en trois minutes. De prouver qu’on serait le candidat parfait pour faire de la bonne télé. Puis, mon temps est écoulé. Je quitte.

Voyez mon audition en image plus haut. Pour vous inscrire à OD Chypre, c'est sur Noovo.ca que ça se passe jusqu'au 14 avril!

