Catherine Bastien d'OD Martinique partage de magnifiques photos de grossesse

Il est toujours merveilleux de célébrer et partager les moments spéciaux de la vie et la grossesse est certainement l'un de ces chapitres uniques!

Catherine Bastien se prépare tout doucement à connaître pour la toute première fois les joies de la maternité.

La professeure de yoga et créatrice de contenu, qu'on a connue sous le soleil d'OD Martinique, a partagé de superbes photos et vidéos de grossesse sur ses réseaux sociaux, permettant du même coup à ses followers de faire partie de ce moment intime et significatif de sa vie.