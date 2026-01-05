Caroline Néron livre une nouvelle confidence sur son ancienne relation

Début du contenu principal.
Caroline Néron a abordé avec transparence un sujet personnel, celui des limites qu'elle sentait dans son ancienne relation et qui l'ont contrainte à repousser son retour au métier de comédienne.
C'est dans le cadre des préparatifs à sa première conférence qui sera donnée à la fin du mois de janvier, intitulée La force de l'épreuve, qu'elle s'est adressée à la caméra.
Dans l'extrait partagé sur ses réseaux sociaux, la femme d'affaires et artiste a expliqué que lors de sa précédente relation, quoiqu'elle considérait être une femme «libre et assumée» (accessoirement le nom de sa compagnie de vibrateurs), elle ne l'était pas tout à fait.
Caroline Néron a effectivement expliqué que son ancien conjoint n'était pas chaud à l'idée qu'elle retourne dans le milieu du jeu.
Celle qui souhaitait renouer avec son métier de comédienne s'est donc privée durant plusieurs années, un peu par dépit.
Pour lui, elle a expliqué que c'était l'équivalent de le «tromper» avec les scènes d'amour, de côtoyer des acteurs...
En 2018, quand elle a finalement choisi de laisser son conjoint, malgré une période difficile côté professionnel et personnel, Caroline Néron à raconté que la vie lui avait offert le meilleur, un peu comme un signe qu'elle avait fait le bon choix.
«On dirait que quand tu prends des décisions comme celle-là, la vie fait bien les choses, et la vie te ramène sur ton X.»
Quelques mois plus tard, elle recevait effectivement un courriel lui offrant d'auditionner pour un rôle, celui qu'elle a tenu de main de maître dans La déesse des mouches à feu.
Celle qui a maintenant définitivement renoué avec son métier de comédienne a terminé en disant: «Je réalise que je suis enfin libre et assumée.»
Avec espoir, elle a d'ailleurs invité ses abonnées à sonder intérieurement leur entourage, à se demander si les gens les encouragent à poursuivre leurs rêves et leurs aspirations ou s'ils agissent en éteignoir.
Écoutez son message inspirant en cliquant sur le petit signe de «play» au centre de la vidéo ci-dessous.
On a très hâte d'en apprendre plus sur la conférence de Caroline Néron qui abordera visiblement des sujets inspirants et personnels, permettant de se questionner sur nos propres vies.
Vous aimerez aussi: