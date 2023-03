Cancer rare: La designer Emilie Cerretti rassure le public après une importante opération

«Ça, c’est moi, vendredi dernier, deux jours après avoir subi une deuxième opération pour enlever ces nouvelles lésions dans mon abdomen qui se sont installées en récidive deux ans exactement après que ce leiomyosarcome (type de cancer rare dont je n’avais jamais entendu parler de ma vie avant deux ans) soit entré dans mon quotidien sans avertissement. Prendre soin de son intérieur a toujours été important pour moi dans ma carrière de designer. Maintenant, ce terme a pris un tout nouveau sens dans ma vie et ne s’applique pas seulement à nos maisons! Qu’on se le rappelle

Je vais bien, de mieux en mieux tous les jours et on dirait que l’arrivée du printemps me donne des ailes! La guerrière en moi regarde en avant et en ressort tellement grandie

Ma cicatrice de 22 centimètres et moi, on vous souhaite un bon printemps et prenez soin de votre intérieur », a souligné Emilie pour assurer au public qu'elle allait bien.