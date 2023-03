Après son absence à Zénith, Laurence Jalbert donne des nouvelles de son état de santé

Deux semaines plus tard, Laurence va beaucoup mieux et elle a pris le temps de donner des nouvelles de son état de santé à ses fans via ses réseaux sociaux.

«Bon! Après 2 semaines en apnée.. Je respire enfin comme du monde!

Plus de douleur au thorax en respirant, j’ai enfin dormi comme du monde en ne me crachant plus les poumons au plafond en me disant que, de toute façon, je voulais refaire ma déco 😂😂😂

Je suis tellement désolée pour tous les contretemps, les annulations, les spectacles déplacés..

Un immense merci à vous tous d’avoir compris ma situation.

Je tiens à remercier du fond du coeur l’équipe du Zénith qui en 24 heures, a dû faire des pieds des mains pour présenter un grand spectacle avec un mon numéro en moins.. Sur un tournage en direct mes amis!!

En plus, et vous auriez dû me voir la face quand j’ai ouvert la porte au livreur…Ils ont eu la grande délicatesse de m’envoyer un magnifique bouquet de fleurs avec un mot plus que touchant, une carte me souhaitant un prompt rétablissement et en me rassurant que j’allais être de l’équipe l’an prochain et ce, même si je les avais mis dans le trouble pas à peu près..

C’est dans un moment comme ça que le mot s’applique : gratitude..

Passez une excellente journée mes amis!

Un jour à la fois, un souffle à la fois, un sourire à la fois ..

Vous aime fort!

On se voit samedi à Bois des Fillion ( complet)



Ah! Oui! Cette belle bouille de bébé a eu 40 ans hier..

Ma fille adorée, ma fierté de fifillette a eu 40 ans!!!!!», confie-t-elle.

Voilà qui est plus rassurant!