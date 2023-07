Excellente nouvelle pour les fans de Britney Spears

Sur le site «BritneyBook», on peut lire un résumé de ce qui nous attend dans ce livre, qui risque d'être un best-seller avant même son arrivée en librairie:

«En juin 2021, le monde entier écoutait Britney Spears parler en audience publique. L'impact de partager sa voix - sa vérité - était indéniable, et cela a changé le cours de sa vie et la vie d'innombrables autres. The Woman in Me révèle pour la première fois son incroyable parcours et la force au cœur de l'un des plus grands interprètes de l'histoire de la musique pop. Écrit avec une candeur et un humour remarquables, le livre révolutionnaire de Spears met en lumière le pouvoir durable de la musique et de l'amour, et l'importance pour une femme de raconter enfin sa propre histoire, selon ses propres termes.»

On a tellement hâte de lire ça! Ça risque d'être incroyable!