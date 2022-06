Britney Spears et Sam Asghari se marient aujourd'hui!

Britney Spears épousera Sam Asghari aujourd'hui, le jeudi 9 juin 2022!

La nouvelle a été annoncée ce midi par TMZ.

Le couple se mariera lors d'une cérémonie très intime. Les tourtereaux ont invité 100 personnes, préférant s'unir entouré de leur cercle rapproché.

Toujours selon le tabloïd américain, le frère de Britney Spears, Bryan, sera présent au mariage.

La superstar de la pop, qui vient de se sortir d'un enfer de plus de 13 ans à vivre sous la tutelle de son père, n'a pas invité ce dernier. La mère de Britney et sa soeur, Jamie Lynn, ne sont pas invitées à la fête non plus.