Britney Spears: un gardien de sécurité la frappe en plein visage et brise ses lunettes

Dans un échange acrimonieux entre Britney Spears et sa mère, la superstar de la pop décide que c'en est assez et partage une réponse sur Instagram.

Britney accuse fermement sa famille de l'avoir abandonnée, ce dont se défend sa mère, affirmant avoir répondu à sa fille... au moins une fois! Britney n'a pas tardé à partager sa réplique.

«Maman, as-tu dit aux gens que c'est l'une des seules fois que tu m'as répondu? Et qu'il y avait seulement des photos de Maddie et Jamie Lynn dans la cuisine? Tu as lancé un livre et publié toute ma peine quand Kevin a pris mes enfants. Tu as abusé de moi. Oui, je vais le dire (...)» lance la chanteuse.

