Bobby Bazini célèbre ses 18 ans d'amour avec sa conjointe!

Cette année est une grande étape pour Bobby Bazini!
Non seulement il célèbre ses 15 ans de carrière, mais il franchit aussi une nouvelle étape artistique avec la sortie de son tout premier album en français, intitulé Seul au cinéma.
Et sur le plan personnel, le chanteur de 36 ans fête également ses 18 ans d’amour avec sa complice de toujours, Odessa Pagé.
Depuis la sortie de son premier album Better In Time en 2010, Bobby Bazini s’est imposé comme l’une des plus belles voix soul-folk du Québec et a su conquérir un public bien au-delà des frontières. Jusqu’à tout récemment, il avait toujours choisi de s’exprimer en anglais, une langue dans laquelle il se sentait à l’aise. Pourtant, l’idée d’un projet francophone l’a toujours accompagné. C’est finalement à la fin de la tournée de son disque Pearl qu’il a décidé de franchir le pas et de relever ce défi. Son tout premier album en français, Seul au cinéma, en est le fruit: un disque intime et profondément habité, qui révèle une nouvelle facette de son univers artistique!
Sur le plan personnel, Bobby Bazini partage depuis 18 ans sa vie avec Odessa Pagé. Plus qu’une compagne, elle est devenue une collaboratrice essentielle! On la retrouve aux chœurs et aux percussions lors de ses concerts depuis 2013, mais aussi à l’écriture de plusieurs titres de ce nouvel album. Leur complicité artistique reflète la solidité de leur couple et c’est ensemble qu’ils ont célébré leur 18e anniversaire d’amour avec un voyage en Europe, entre le Portugal, le sud de l’Espagne et Paris, une parenthèse ressourçante avant de reprendre la route des tournées!
Après toutes ces années de complicité, le couple nourrit aussi le désir d’agrandir son cocon. Inspirés par la naissance de la fille de Kevin, le frère de Bobby, ils se voient déjà dans le rôle de parents, rôle qu’ils aborderaient avec autant de passion et de tendresse que celui d’oncle et tante qu’ils chérissent déjà!
On leur souhaite de tout coeur!
