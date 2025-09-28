Bobby Bazini célèbre ses 18 ans d'amour avec sa conjointe!

Cette année est une grande étape pour Bobby Bazini!

Non seulement il célèbre ses 15 ans de carrière, mais il franchit aussi une nouvelle étape artistique avec la sortie de son tout premier album en français, intitulé Seul au cinéma.

Et sur le plan personnel, le chanteur de 36 ans fête également ses 18 ans d’amour avec sa complice de toujours, Odessa Pagé.