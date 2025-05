Jean-Pier Gravel et Vanessa Boudrias sont parents pour la première fois

Malgré ce début de vie un peu chamboulé, tout le monde va mieux aujourd’hui. Vanessa et Jean-Pier respirent enfin, le cœur un peu plus léger. Et leur petit garçon semble avoir compris très tôt une chose essentielle: il est profondément aimé!

Voici le message partagé par le couple via Instagram:

«Je m’appelle Nateo B. Gravel.



Je suis né il y a une semaine déjà, et même si ma venue a été un peu ardue pour maman et moi -et le p’tit coeur de papa!-, j’ai découvert mon royaume (ma maison) après 3 jours dans un autre hôpital, où j’ai dû être transféré.



Le tout premier mot que j’ai appris de ma vie est donc « privilégié », puisque maman et moi allons vraiment mieux maintenant, yeaaaaaaah!!



Touuuuutes les personnes qui se sont occupées de moi répètent à quel point je suis fort, TRÈS fort! 💪🏽

Elles ont également l’habitude d’ajouter que je suis beau; maman dit que je suis le portrait caché de papa, et papa ne serait pas fâché que ça évolue, parce qu’il est convaincu que la vraie beauté, c’est mom qui l’a.



Pour ceux et celles qui se demandent: grand frère Camilo fait très bien son boulot de protecteur, coups de langue full inclus.



C’est bizarre.

Non seulement j’ai des tantes, des oncles et des grands-parents f-o-u-s de joie qui me cajolent (de près ou de loin), mais j’ai également ressenti dès mes premières secondes qu’on me protège très-très fort d’en-haut, là où on voit flotter de drôles de formes faites en boules de ouate. ☁️



Si jamais on se croise, vous pouvez m’appeler Nate, Teo, la barbote qui gigote ou encore M. Burrito.

Vous pouvez aussi faire référence à moi comme le plus beau rêve de mon papa enfin réalisé, ou alors le plus grand crush de l’histoire des crushs pour ma maman.



D’ici là, je vous souhaite un beau dimanche, une journée où vous allez vous sentir autant en sécurité, aimé et apprécié que moi.

De mon côté, j’ai déjà compris qu’une bataille de bisous est une bonne façon d’y arriver. 🤍



Que du love, et pour toujours,

Nate x



PS: merci spécial à 3 fées: Mélanie, Dr. Kardous, et la précieuse Cynthia, qui occupe une place spéciale dans nos cœurs.»

Découvrez la mignonne binette de Nateo!