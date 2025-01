Big Brother Célébrités: voici le look extravagant de Marie-Mai cette semaine

Cette tenue glamour et colorée est la plus extravagante de la star cette saison... jusqu'à maintenant! Avec sa longue chevelure lisse et brillante, Marie-Mai est renversante.

On a bien hâte de la retrouver, ce dimanche lors de la soirée d'élimination de Big Brother Célébrités.

D'ici là, on vous invite à suivre la chanteuse et animatrice sur Instagram. Elle partage toujours ses looks flamboyants avec ses milliers d'abonnés.