Bianca Longpré et François Massicotte célébreront leurs 20 ans de mariage en grand: ils ont l'intention de renouveler leurs voeux!

C'est ce qu'a dévoilé la femme de l'humoriste sur sa page Facebook nommée «Mère ordinaire» aujourd'hui.

Dans une publication partagée avec ses 420 000 abonnés, la blogueuse explique qu'elle souhaite se remarier à celui qui partage sa vie depuis le milieu des années 2000.

Bianca Longpré en profite égalemeent pour soliciter les recommandations de ses fans en vue de la cérémonie et de la réception qui s'en suivra. Voici le message de la populaire «Mère ordinaire»: