Bianca Longpré et François Massicotte célébreront leurs 20 ans de mariage en grand: ils ont l'intention de renouveler leurs voeux!
C'est ce qu'a dévoilé la femme de l'humoriste sur sa page Facebook nommée «Mère ordinaire» aujourd'hui.
Dans une publication partagée avec ses 420 000 abonnés, la blogueuse explique qu'elle souhaite se remarier à celui qui partage sa vie depuis le milieu des années 2000.
Bianca Longpré en profite égalemeent pour soliciter les recommandations de ses fans en vue de la cérémonie et de la réception qui s'en suivra. Voici le message de la populaire «Mère ordinaire»:
«Renouvellement de vœux. Y’en a-tu qui ont déjà fait ça? T’sais, comme un re-mariage avec la même personne 20 ans plus tard? On veut faire ça pour que les enfants « vivent » notre mariage, mais on ne sait pas trop par où commencer… J’ai un an sans show et je veux l’organiser… je ne rentre plus dans ma robe non plus. Prendre un re-wedding planner? Ou pas? À l’église? On fait ça gros ou petit, un renouvellement? Mondedou… c’est plus compliqué qu’un mariage! Notre mariage, c’était dans notre cour, faque c’est sûr qu’on ne refait jamais ça chez nous.»
Comme à l'habitude, la publication de Bianca Longpré a beaucoup fait réagir! En quelques heures, on comptait déjà près d'un millier de commentaires sous la photo et plus de 5000 mentions J'aime!
Avec toutes ces réponses, on est certains que la blogueuse sera outillée pour commencer à planifier son renouvellement de voeux avec François Massicotte.
François Massicotte et Bianca Longpré sont ensemble depuis 2005.
Ils sont aujourd'hui parents de quatre beaux enfants: Mimi, Billy, Ricci et Kimi.
Le mois dernier, , Bianca Longpré nous a raconté comment elle avait fait la rencontre de François Massicotte. C'était sur la plateforme Réseau Contact... il y a 20 ans!
Afin d'illustrer leurs débuts, elle a eu la générosité de partager les photos qu'ils s'étaient échangées à l'époque.
