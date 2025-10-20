Bianca Longpré nous fait craquer avec une nouvelle publication sur les réseaux sociaux.

Comme vous le savez, l'épouse de François Massicotte tient une page Facebook nommée Mère ordinaire où elle est suivie par plus de 420 000 personnes. Elle y raconte des anecdotes de sa vie quotidienne et familiale, le tout sans filtre et avec beaucoup d'humour.

Cette fois-ci, Bianca Longpré nous raconte comment elle a fait la rencontre de l'humoriste. C'était sur la plateforme Réseau Contact... il y a 20 ans!

Afin d'illustrer leurs débuts, elle a eu la générosité de partager les photos qu'ils s'étaient échangées à l'époque. Voici les images suivies du récit de Bianca Longpré: