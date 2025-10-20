Début du contenu principal.
Bianca Longpré nous fait craquer avec une nouvelle publication sur les réseaux sociaux.
Comme vous le savez, l'épouse de François Massicotte tient une page Facebook nommée Mère ordinaire où elle est suivie par plus de 420 000 personnes. Elle y raconte des anecdotes de sa vie quotidienne et familiale, le tout sans filtre et avec beaucoup d'humour.
Cette fois-ci, Bianca Longpré nous raconte comment elle a fait la rencontre de l'humoriste. C'était sur la plateforme Réseau Contact... il y a 20 ans!
Afin d'illustrer leurs débuts, elle a eu la générosité de partager les photos qu'ils s'étaient échangées à l'époque. Voici les images suivies du récit de Bianca Longpré:
«J’ai retrouvé les photos que moi et mon chum avions échangé sur Reseaucontact y’a… 20ans!
Mon chum avait mis cette photo parce que le site lui refusait les photos avec son visage clair car ils croyaient que c’était un faux profil
C’est une photo de lui qui joue au tennis.. avec son ex… mais il l’a coupé
Pour celles qui ne savent pas, nous nous sommes écrit sur Reseaucontact le 26 décembre 2005 et nous sommes allés en ski de fond le lendemain.
J’savais pas qui c’était (dans le sens, son travail), je n’avais même pas de télévision dans mon appartement. J’avais 26 ans et j’étais étudiante, infirmière, et j’travaillais à l’hôpital de Saint-Jérôme. Ma vie se résumait à travailler-étudier-boire de la bière
Nous nous sommes fréquentés ON et OFF Pendant un an. Au bout d’un an j’étais tannée. J’ai dit que je voulais qu’on soit un vrai couple et qu’on se marie ou qu’on arrête ça pis que ça finisse là.
J’voulais me marier, et avoir une famille pas niaiser avec un gars pendant cinq ans.
Faque le 4 août 2007 on s’est mariés un an et demi après avoir fait du ski de fond!»
C'est une très belle histoire!
François Massicotte et Bianca Longpré sont aujourd'hui parents de quatre beaux enfants: Mimi, Billy, Ricci et Kimi.
Sur une autre note, Bianca Longpré nous a bien fait rire avec une anecdote de popsicles cette semaine.
Alors qu'elle était absente, son amoureux a offert plusieurs friandises glacées aux enfants.
Lorsqu'ils en ont redemandé à Bianca Longpré quand elle est rentrée à la maison, elle a constaté qu'ils avaient englouti deux boîtes de popsicles aux électrolytes qu'elle leur donne habituellement pour aider à prévenir la déshydratation quand ils sont malades!
Voici la drôle d'histoire:
«J’étais pas là dimanche…
"On a toute mangé les deux boîtes de popsicles maman, peux tu en racheter?"
"Qui vous a donné ça?!"
"Papa!"
Faque mes enfants seront pas déshydratés et y’ont mangé l’équivalent de 25$ de pops Pense pas que je vais en racheter»
On est crampés!
N'hésitez pas à suivre Bianca Longpré alias Mère ordinaire sur Facebook pour ne rien manquer de ses publications.
Vous aimerez aussi: