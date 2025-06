Benoît Gagnon annonce la fin d’un grand chapitre

«C'est ma dernière semaine d'animation à Rouge, après plus de 10 ans à la même place, à faire toutes les émissions possibles au même endroit. […] La bonne nouvelle, c’est que je traverse à peu près à 60 pas, dans le studio d’ÉNERGIE, où je commence cet été. Ma date de fête, c’est le 8 juillet. Le 7, je commence avec vous. C’est un maudit beau cadeau! Je suis super content. Avec Kim Williams et avec Simon Delisle, on sera là pour vous offrir Ça rentre au poste en après-midi. Super excité de vous retrouver! Merci pour les 10 dernières années à Rouge, mais les 10 prochaines commencent le 7 juillet à ÉNERGIE. J’ai hâte en ta...!»

Voilà une formidable nouvelle!

Vous pourrez donc écouter Benoît Gagnon sur tout le réseau ÉNERGIE à compter du 7 juillet prochain, en semaine dès 14h55.

