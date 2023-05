Les plus grandes stars du monde ont foulé le tapis rouge du Metropolitan Museum of Art à New York dans des tenues plus extravagantes les unes que les autres lors du Met Gala ce lundi.

Cette année, la cérémonie était un hommage à Karl Lagerfeld, décédé en 2019, qui a occupé le poste de directeur artistique chez Chanel en France pendant de nombreuses années.

Voici nos looks favoris de la soirée :