Bad Bunny: les mariés du Super Bowl ont un message pour les spectateurs

Depuis dimanche, de nombreuses vidéos du spectacle de la mi-temps de Bad Bunny circulent sur les médias sociaux, notamment un moment très marquant où un jeune couple s’est marié en direct, au cœur de ce grand spectacle.
Les nouveaux mariés ont publié un message sur les médias sociaux pour exprimer leur gratitude envers le public.
Via l’Instagram de Tommy, l’homme qui s’est marié sur scène, le couple a tenu à remercier le public pour l’amour reçu:
«Nos cœurs débordent de gratitude pour tout l’amour, la gentillesse et le soutien qui nous sont témoigné. Nous voulons remercier tout le monde de faire partie de ce moment spécial. Nous prenons ce temps pour être présents et accueillir ce nouveau chapitre excitant de nos vies.»
Selon leur récit, les deux amoureux auraient d’abord demandé à Bad Bunny de chanter à leur mariage. Le chanteur leur aurait plutôt proposé une idée inattendue: se dire oui directement sur la scène du spectacle de la mi-temps du 60e Super Bowl, une proposition qu’ils ont immédiatement acceptée.
Tommy a d’ailleurs remercié le chanteur pour cette opportunité dans une publication partagée sur ses médias sociaux.
Pour en savoir plus sur ce véritable mariage, rendez-vous sur le site de Noovo Info.
