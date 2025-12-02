«Avis aux snowbirds»: Marie-Chantal Toupin offre ses services

Début du contenu principal.
Marie-Chantal Toupin a publié une nouvelle vidéo, aujourd'hui, dans laquelle elle s'adresse à ses fans. Plus particulièrement, elle lance une invitation à ceux qui vont passer l'hiver dans le Sud.
La chanteuse, qui est aussi peintre en bâtiment à ses heures, passera l'hiver en Floride. Entre ses dates de spectacles sous le soleil, elle a du temps de libre.
Marie-Chantal Toupin offre donc désormais ses services comme chauffeuse. Elle propose aux «snowbirds» de les reconduire de l'aéroport de Fort Lauderdale à leur résidence, allant de Fort Lauderdale au sud de Miami.
Voici d'abord le statut Facebook publié par la star québécoise:
Devant cette proposition, certaines personnes se sont demandé s'il s'agissait d'un canular.
Marie-Chantal Toupin s'est donc filmée au bord de l'eau afin de prouver aux «snowbirds» qu'elle est bel et bien à Hallandale Beach et disponible pour aller chercher les voyageurs à l'aéroport.
Voici la vidéo, à voir en appuyant sur «Play» au centre de la publication Facebook ci-dessous:
En ce qui concerne les spectacles de Marie-Chantal Toupin en Floride, elle sera entre autres en concert à Hallandale Beach le 26 janvier prochain.
Tous les détails se trouvent par ici.
Marie-Chantal Toupin est revenue sur son absence des dernières années, elle qui n’avait pas fait de grande scène depuis 10 ans. C’est lors d’une entrevue avec Sophie Durocher que la chanteuse s’est confiée sans filtre sur les raisons derrière cette pause.
Cette période est toutefois révolue puisque'elle était en concert au Cabaret du Casino de Montréal et au Théâtre Capitole de Québec en mai dernier.
