«Avis aux snowbirds»: Marie-Chantal Toupin offre ses services

Marie-Chantal Toupin a publié une nouvelle vidéo, aujourd'hui, dans laquelle elle s'adresse à ses fans. Plus particulièrement, elle lance une invitation à ceux qui vont passer l'hiver dans le Sud.

La chanteuse, qui est aussi peintre en bâtiment à ses heures, passera l'hiver en Floride. Entre ses dates de spectacles sous le soleil, elle a du temps de libre.

Marie-Chantal Toupin offre donc désormais ses services comme chauffeuse. Elle propose aux «snowbirds» de les reconduire de l'aéroport de Fort Lauderdale à leur résidence, allant de Fort Lauderdale au sud de Miami.

Voici d'abord le statut Facebook publié par la star québécoise: