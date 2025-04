10 ans plus tard, Marie-Chantal Toupin aborde son absence médiatique

Plusieurs métiers derrière la cravate

Durant ces années plus loin des projecteurs, Marie-Chantal Toupin n’a toutefois pas chômé, elle qui a exercé plusieurs carrières comme peintre en bâtiment, menuisière-charpentière… Durant une courte période elle a aussi lancé son blogue, fait de la micropigmentation capillaire, elle est devenue célébrante et a aussi travaillé pour une entreprise de chauffage, ventilation et climatisation.

Marie-Chantal Toupin a toutefois confié à Sophie Durocher : «au bout du compte, je me suis réveillée un matin et je me suis dit que [chanter] ça fait partie de mes gênes, ça fait partie de ma vie.» Elle sera donc maintenant en spectacle au Cabaret du casino de Montréal le 8 mai, au Théâtre Capitole de Québec le 22 mai et sur quelques autres scènes au cours de l’été!

