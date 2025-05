Audrey des Traîtres répond du tac au tac à une critique sur sa personnalité

«Quand un homme dirige, il est stratège. Quand une femme le fait, elle « aboie ». C’est ce double standard qu’il serait temps de mettre en cage.



J’ai apprécié l’angle de l’article d’Hugo Dumas et l’analyse qu’il fait des biais structurels de notre société via les téléréalités qui reproduisent des dynamiques sexistes, où trop souvent, les meneurs, les stratèges sont majoritairement des hommes, et que les femmes, les personnes racisées, âgées ou LGBTQ+ sont souvent les premières éliminées. Toutefois, cette prise de conscience est encore teintée d’ambivalence. L’article dénonce les biais de genre, mais dans mon cas, Dumas semble encore hésiter entre la célébrer et la critiquer pour les memes raisons: ma forte présence, mon intensité, mon absence de filtre. En me décrivant comme « aboyante » ou « exaspérante », tout en reconnaissant que je suis un personnage central et captivant, il illustre un biais persistant: les femmes qui prennent de la place sont souvent perçues comme excessives ou agaçantes, alors que des comportements similaires chez les hommes sont valorisés et vus comme du leadership, de l’assurance et de la stratégie. D’ailleurs, l’expression de Mike qui me qualifie de « petit général des bécosses » est révélatrice. C’est à la fois moqueur et réducteur. On tolère le pouvoir féminin seulement s’il est désamorcé par le ridicule, ou ramené à quelque chose de « petit », de non menaçant.



Même en reconnaissant que je suis un atout pour l’émission et un personnage fascinant, Dumas participe malgré lui à une lecture genrée: l’idée qu’il faudrait « modérer » une femme trop intense pour qu’elle soit acceptable, alors que l’identité masculine est souvent glorifiée comme compétitive ou stratégique.



La réalité? Je ne prends pas trop de place, je prends la place qu’on n’ose pas toujours laisser aux femmes. Et c’est pour ça qu’on me regarde, qu’on en parle et qu’on s’en souviendra.»

