Les Traîtres: l’acharnement d’Audrey la vilaine exaspère les invités

L’atmosphère est de plus en plus lourde au manoir des Traîtres. Alors que Laetitia a serré la main du diable, la traître Annick, c’est Audrey qui retient toute l’attention… et ce n'est pas pour les bonnes raisons, après l'épisode de mardi soir.

Durant toute l'émission, Audrey n'a pas lâché le morceau. Elle était convaincue que Marie-Pier était une traître… et elle l'a fait savoir.