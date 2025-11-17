Audrey-Louise Beauséjour décroche un premier rôle aux côtés de Véronique Claveau

Début du contenu principal.
Audrey-Louise Beauséjour remontera sur scène, et pour la toute première fois, elle tiendra un premier rôle.
La chanteuse fera partie des vedettes du grand retour de la parodie musicale Titanique.
La chanteuse révélée à Star Académie incarnera Rose, tandis que Guillaume Borys prêtera ses traits à Jack.
Elle se joint ainsi à Véronique Claveau, qui reprendra son hilarant rôle de Céline Dion dans le spectacle musical, un rôle qu’elle a interprété plus de 100 fois en anglais devant des salles combles à Montréal et à Toronto.
Jean-François Guevremont, mieux connu sous le nom de Rita Baga, prendra les commandes du navire en tant que capitaine. Ce sera la première fois qu’il montera sur scène sous son propre nom.
La comédie musicale Titanique, présentée pour la première fois en version francophone, prendra l’affiche dès le 6 juin 2026 au Studio-Cabaret de l’Espace St-Denis, à Montréal. Le spectacle fera ensuite escale à Gatineau en septembre, avant de poursuivre sa route à la Salle Albert-Rousseau, à Québec, à compter du 11 septembre 2026.
