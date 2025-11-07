Séparation et attente: Audrey-Louise Beauséjour de Star Académie chante pour sa fille

L'amour qui grandit malgré la distance

Écrite et composée par l'artiste elle-même, cette pièce intime met en mots la douleur qui accompagne l’absence d’un enfant. Le texte s'inspire directement des moments où elle voit sa fille partir chez son papa.

Audrey-Louise confie que la chanson est née de ce mélange d'émotions intenses:

«Alors que, de la fenêtre, je la regardais partir chez son papa, je me rejouais son rire en boucle dans ma tête. Elle me manquait déjà. Habille-toi mon cœur est née de ce mélange de tendresse et de douleur qui traverse le cœur quand on doit dire “à bientôt” à son enfant.»

Le titre résonnera certainement chez plusieurs parents qui vivent la séparation et la coparentalité.