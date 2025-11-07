Séparation et attente: Audrey-Louise Beauséjour de Star Académie chante pour sa fille

Début du contenu principal.
Révélée au Québec par sa voix lumineuse et sa sensibilité lors de son passage à Star Académie en 2022 et à Zénith en 2025, Audrey-Louise Beauséjour s’offre à nous avec vulnérabilité grâce à une nouvelle chanson, Habille-toi mon cœur.
Le morceau, lancé ce vendredi matin, est un hommage sincère à sa fille, explorant avec une infinie tendresse une réalité vécue par tellement de parents: la garde partagée.
Écrite et composée par l'artiste elle-même, cette pièce intime met en mots la douleur qui accompagne l’absence d’un enfant. Le texte s'inspire directement des moments où elle voit sa fille partir chez son papa.
Audrey-Louise confie que la chanson est née de ce mélange d'émotions intenses:
«Alors que, de la fenêtre, je la regardais partir chez son papa, je me rejouais son rire en boucle dans ma tête. Elle me manquait déjà. Habille-toi mon cœur est née de ce mélange de tendresse et de douleur qui traverse le cœur quand on doit dire “à bientôt” à son enfant.»
Le titre résonnera certainement chez plusieurs parents qui vivent la séparation et la coparentalité.
Si le grand public a découvert Audrey-Louise Beauséjour à Star Académie et l’a vue briller jusqu’en finale de Zénith, l'artiste est loin d'être une nouvelle venue.
Diplômée de la prestigieuse New York Film Academy, elle s’est illustrée dans de nombreuses comédies musicales, dont La Mélodie du bonheur, Fame et La Reine des Neiges.
Elle est également active au cinéma en prêtant sa voix chantée et parlée à des personnages de films emblématiques tels que Le Roi Lion et La Petite Sirène.
Habille-toi mon cœur est disponible sur toutes les plateformes d'écoute dès maintenant.