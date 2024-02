Ariane Moffatt reçoit un message d’insultes après son remplacement à Je viens vers toi

Face à cette attaque, Stéphanie Moffatt, sœur et gérante d'Ariane, n'a pas tardé à prendre sa défense avec élégance et fermeté.

Dans sa réponse, elle a rappelé l'apport significatif d'Ariane à la chanson française et sa capacité à écrire de façon assez extraordinaire depuis plus de vingt ans. La réponse de Stéphanie, empreinte de sagesse et de modération, invite à la réflexion et à l'apaisement face à une critique jugée disproportionnée.