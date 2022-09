Les Backstreet Boys lancent Last Christmas, leur nouvelle chanson de Noël!

Avec cette photo loufoque et juste assez floue, on comprend que les Backstreet Boys n'ont pas l'intention de se prendre trop au sérieux avec cet album de Noël.

En ce qui concerne leur version de Last Christmas, on apprécie le fait qu'ils ont su garder l'essence 80's du succès de Wham! Un classique bien exécuté avec une petite twist Backstreet Boys : on adore!

L'album A Very Backstreet Christmas sort le 14 octobre et il est disponible en précommande.