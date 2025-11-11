Ariane Moffatt avait un message pour son amoureuse

Ariane Moffatt a lancé un message plein d’amour et de reconnaissance à sa douce Florence Marcil-Denault avec qui elle partage sa vie depuis 20 ans.

Dans une story qu’on a pu voir sur son compte Instagram, la chanteuse qui a offert une vibrante performance lors du dernier gala de l’ADISQ a effectivement déposé une photo d’elles s’embrassant sur le tapis rouge, dimanche.