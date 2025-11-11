Ariane Moffatt avait un message pour son amoureuse

Début du contenu principal.
Ariane Moffatt a lancé un message plein d’amour et de reconnaissance à sa douce Florence Marcil-Denault avec qui elle partage sa vie depuis 20 ans.
Dans une story qu’on a pu voir sur son compte Instagram, la chanteuse qui a offert une vibrante performance lors du dernier gala de l’ADISQ a effectivement déposé une photo d’elles s’embrassant sur le tapis rouge, dimanche.
Le cliché qui respire l’amour a été capté par ma collègue Karine Paradis lors de la soirée de remis de prix et était le parfait canva pour un poème hommage.
En légende, Ariane Moffatt a effectivement inscrit : «20 ans à mes côtés, dans ce grand manège qu’est mon métier. Je t’aime ma Flo.»
Il faut dire que les fiancées, complices et rayonnantes, ont fait tourner des têtes lors de cette 47e édition du gala.
Le couple, tout en beauté pour l’événement, a fait une rare apparition sur le tapis rouge… mais c’est surtout leur mignon baiser échangé devant les caméras qui a fait fondre tout le monde!
Les deux femmes de tête et cœur forment un des couples chouchous du showbiz québécois, on est donc d’autant plus attendris de voir cette déclaration d’amour pleine de douceur d’Ariane Moffat.
