Ariane Moffatt lance une nouvelle chanson et un clip coloré et c’est festif à souhait!

Sur son site web, on a appris d’où lui était venue l’inspiration pour ce morceau. On peut effectivement y lire : «C’est un extrait vidéo, attrapé au hasard des algorithmes, qui lui donne l’envie irrépressible d’aborder la thématique du JEU. Dans la fenêtre du téléphone, un éminent scientifique fait le bilan de sa longue vie. Il a au cœur un seul regret : ne pas avoir assez joué avec ses enfants et petits-enfants, mais aussi, de manière générale, il regrette de ne pas avoir laissé au jeu plus de place dans son existence. Sur un fond d’électropop entrainant, le propos de la chanson fait écho au constat du vieil homme et met en lumière toute la nature joueuse d’Ariane. Il y a cette phrase, presque une injonction : combattre le feu par le jeu. Jouer pour résister au chaos ambiant. Pour ne plus s’oublier, enseveli·es sous les théories de performances et de rentabilité. Le jeu, sans se prendre au sérieux, comme possible rencontre tangible avec l’Autre.»