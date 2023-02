Un gars, une fille: Guy A. Lepage et Sylvie Léonard ont reçu tout un hommage

Guy A. Lepage et Sylvie Léonard ont eu droit à une soirée hommage dans le cadre du grand retour d’Un gars, une fille.

En marge de la sortie des nouveaux épisodes d'Un gars , une fille, l’équipe de création et la distribution se sont réunies jeudi soir pour discuter, célébrer et explorer les dessous de cette émission qui a été produite dans plus de 25 pays!

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Pour l’occasion, qui se déroulait dans le cadre des 41e Rendez-vous Québec Cinéma, de nombreux visages connus ont foulé la scène, dont Mahée Paiement, Pierre Lebeau et Kathleen Fortin, pour ne nommer qu’eux.

De nombreuses anecdotes sont alors ressorties. On a aussi eu droit à des relectures de scènes marquantes et des extraits exclusifs.Les «enfants» de Guy et Sylvie sont aussi montés sur scène pour leur rendre hommage, tout comme les comédiens de cette série devenue mythique.

De voir les image des tournages nous donne encore plus hâte de profiter des nouveaux épisodes d’Un gars, une fille.