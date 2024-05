Suzanne Clément en vedette dans un film avec Richard Gere et Diane Kruger

Ce film est en fait un remake d'un précédent film de Savi Gabizon, qu'il avait écrit et réalisé en 2017. Le tournage de Longing s'est déroulé dans plusieurs villes de l'Ontario il y a quelques mois, en parallèle aux engagements de Suzanne Clément pour STAT. La coordination de son emploi du temps pour jongler entre les deux projets témoigne de son dévouement et de sa passion pour son métier.

Les fans de cinéma pourront découvrir Longing en salles à partir du 7 juin, et ceux qui préfèrent la vidéo sur demande pourront le visionner dès le 28 juin. Ce film promet d'être une exploration intense et émotive des relations humaines et des secrets cachés, portée par un casting exceptionnel et la vision unique de Savi Gabizon.

