Après Bonsoir bonsoir!, Sophie Fouron s’associe à cette «grande famille bienveillante»

Sophie Fouron ajoute une corde à son arc cet automne!
L’animatrice, recherchiste et productrice a accepté de devenir porte-parole pour Les Impatients. Cet organisme québécois a comme mission d'aider les personnes ayant des enjeux de santé mentale par le biais de l'expression artistique.
Dans un communiqué émis aux médias aujourd’hui, Sophie Fouron affirme qu’elle est honorée de joindre «cette grande famille bienveillante». Son rôle consistera à faire rayonner Les Impatients.
Voici ce qu’a déclaré la nouvelle porte-parole de l’organisme:
«La nécessité et les bienfaits des ateliers créatifs des Impatients ne sont plus à prouver et c’est avec une immense joie que je joins ma voix à cette grande famille bienveillante. Comme mère, sœur, conjointe et amie je sais trop bien que personne n’est à l’abri des troubles de santé mentale. Quelle chance d’avoir la possibilité, dans les moments plus difficiles, de créer librement en arts visuels et en musique! Les Impatients sont, à mon avis, la plus belle des prescriptions.»
Les Impatients ouvriront bientôt les portes du Grand Atelier de Montréal sur la rue Saint-Denis.
Dès le premier octobre, l’organisme s’y installera pour donner ses ateliers artistiques et musicaux.
Le public pourra également visiter l’espace d’exposition où sera exposée la collection d’œuvres des participants, l’une des plus importantes collections d’art hors normes en Amérique.
En terminant, pour inaugurer Le Grand Atelier de Montréal, Les Impatients vous invitent à découvrir Ailleurs ici, une exposition inspirée du parcours de participants aux ateliers. À voir du 1er au 18 octobre 2025 au 5800, rue Saint-Denis.
