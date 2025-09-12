Après Bonsoir bonsoir!, Sophie Fouron s’associe à cette «grande famille bienveillante»

Voici ce qu’a déclaré la nouvelle porte-parole de l’organisme:

«La nécessité et les bienfaits des ateliers créatifs des Impatients ne sont plus à prouver et c’est avec une immense joie que je joins ma voix à cette grande famille bienveillante. Comme mère, sœur, conjointe et amie je sais trop bien que personne n’est à l’abri des troubles de santé mentale. Quelle chance d’avoir la possibilité, dans les moments plus difficiles, de créer librement en arts visuels et en musique! Les Impatients sont, à mon avis, la plus belle des prescriptions.»

Une nouvelle exposition et de nouveaux locaux

Les Impatients ouvriront bientôt les portes du Grand Atelier de Montréal sur la rue Saint-Denis.

Dès le premier octobre, l’organisme s’y installera pour donner ses ateliers artistiques et musicaux.