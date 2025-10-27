Annie-Soleil Proteau souligne l’anniversaire de son mentor, Claude Poirier

«Claude, tu es la plus légendaire de toutes les légendes! Tu as les mots vrais qui frappent comme un K.O, mais tu as aussi le cœur grand comme le ciel, toujours là pour aider, dévoué et combatif face aux injustices. Je te souhaite une magnifique fête, et tout un party!», a-t-elle mentionné.

Annie-Soleil a ajouté que même si ça ne paraît pas toujours, Claude a aussi un côté sensible. C’est pourquoi elle a invité ses abonné.e.s à souhaiter un joyeux anniversaire à celui qui a toujours été présent pour elle.

Dans les commentaires sous sa publication, d’autres vedettes ont tenu à souhaiter «bonne fête» à Claude. Il y a notamment Rachid Badouri, Caroline Néron, Julie du Page et Maxim Roy qui ont écrit un petit mot au journaliste judiciaire.