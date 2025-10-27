Annie-Soleil Proteau souligne l’anniversaire de son mentor, Claude Poirier

Début du contenu principal.
Au cours des dernières heures, Annie-Soleil Proteau a tenu à souligner l’anniversaire de son mentor et ami qui est aussi une vraie «légende»: le négociateur et journaliste judiciaire Claude Poirier. Il a eu 87 ans le 26 octobre.
La chroniqueuse culturelle de Salut Bonjour Weekend a publié sur Instagram une photo en compagnie de Claude et une autre photo de Claude avec son chien prénommé René.
Voyez juste ici la publication d’Annie-Soleil Proteau pour l’anniversaire de Claude Poirier:
«Claude, tu es la plus légendaire de toutes les légendes! Tu as les mots vrais qui frappent comme un K.O, mais tu as aussi le cœur grand comme le ciel, toujours là pour aider, dévoué et combatif face aux injustices. Je te souhaite une magnifique fête, et tout un party!», a-t-elle mentionné.
Annie-Soleil a ajouté que même si ça ne paraît pas toujours, Claude a aussi un côté sensible. C’est pourquoi elle a invité ses abonné.e.s à souhaiter un joyeux anniversaire à celui qui a toujours été présent pour elle.
Dans les commentaires sous sa publication, d’autres vedettes ont tenu à souhaiter «bonne fête» à Claude. Il y a notamment Rachid Badouri, Caroline Néron, Julie du Page et Maxim Roy qui ont écrit un petit mot au journaliste judiciaire.
Claude Poirier a révélé combien gagnent les participants de l'émission Chanteurs masqués!
Le célèbre négociateur était de passage à l’émission Dans les médias, où il est revenu sur sa participation à cette compétition télé. Bien qu'il respecte la production, il n'a pas aimé son expérience.
Claude Poirier a expliqué qu'il était loin d'avoir apprécié le fait d'être costumé, même «cagoulé» toute la semaine. Cette apparition télé a nui à sa santé, a-t-il ajouté.
