Anne-Élisabeth Bossé change de tête pour l’été

L’été s’annonce sous le signe du renouveau pour Anne-Élisabeth Bossé, qui vient tout juste de dévoiler un tout nouveau look sur ses réseaux sociaux. Et disons-le tout de suite: ce changement capillaire lui va à ravir!

La comédienne, qu’on adore pour son immense talent et sa capacité à incarner des rôles aussi drôles que touchants, fait beaucoup jaser ces jours-ci… mais cette fois, ce n’est pas pour un projet de fiction.

C’est plutôt pour sa nouvelle coupe de cheveux qu’elle attire les regards: une coupe plus courte, fraîche et moderne, qui effleure joliment le menton. Une transformation juste à temps pour la belle saison!