Anne-Élisabeth Bossé se confie sur sa vie amoureuse

Les comédiennes Anne-Élisabeth Bossé et Suzie Bouchard se sont confiées sur leurs amours dans un podcast et ça nous donne encore plus hâte d’écouter leur nouvelle série, Gâtées pourries.

Écoutez ce qu'elles avaient à dire dans la vidéo en en-tête.

La comédienne Anne-Élisabeth Bossé et l’humoriste Suzie Bouchard se sont livrées sur leur relation avec le dating à Vanessa Duchel, l’animatrice du podcast Détestable.

Bien que les deux femmes soient hilarantes de nature, lors de l'entrevue on a pu avoir accès à leur côté plus vulnérable.

Dans l'extrait publié sur les réseaux sociaux, on peut entendre les amies se confier en toute générosité par rapport à leurs préférences et à leurs préoccupations: