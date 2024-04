Andréanne A. Malette donne un aperçu de sa maison lumineuse

Utilisez les flèches blanches, à droite de la publication, pour voir toutes les photos.

«Il y a un an, jour pour jour, je prenais possession de ma première maison. Avant même d’y emménager les meubles, j’y ai installé un piano, au beau milieu du salon aux grandes fenêtres et plafond cathédrale.

C’est cette maison que vous entendez sur mon album. C’est ce piano. C’est cette lumière. C’est cette paix. 🏡

Merci à la photographe Catherine Deslauriers d'avoir immortalisé le moment. 📷

Et merci à André pour ce cadeau inestimable. 🎹»

C'est tellement lumineux!