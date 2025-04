Amber Pike et Matt Barnett de Love Is Blind accueillent leur premier bébé

«Bébé Barnett est arrivée et elle est plus parfaite que tout ce que j’aurais pu rêver."

Sur la photo partagée, on peut voir Amber et Matt, rayonnants, en train de câliner leur nouveau-né.

«Si vous ne l’aviez pas encore deviné, Bébé B est une petite fille! Et je n'arrive toujours pas à croire que l’hôpital nous ait laissés repartir avec elle et qu’elle soit vraiment à nous. C’est peut-être les hormones, mais @barnettisblind et notre petite fille remplissent mon cœur à un point tel que j’arrive à peine à fonctionner. J’espère que ce sentiment ne me quittera jamais!», confie-t-elle.

De son côté, Matt a partagé une douce photo de lui tenant les petits pieds de sa fille, en écrivant avec tendresse:

«Promu de 'daddy' à 'dad' #girldad.»