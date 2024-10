Love is Blind: Matt Barnett et Amber Pike attendent leur premier enfant!

On n’aurait jamais cru que leur couple durerait aussi longtemps, mais oui… Amber Pike et Matt Barnett sont non seulement toujours aussi amoureux, mais ils attendent un bébé!

Le mardi 8 octobre, le couple, qui s’est rencontré lors de la première saison de la téléréalité amoureuse de Netflix, Love Is Blind, a participé au premier épisode du podcast The Love Seat, animé par Lauren et Cameron Hamilton (alias, les parfaits!).

En discutant avec leurs amis de l’émission, Amber a révélé qu’elle était enceinte et que le couple de longue date attendait leur premier enfant ensemble.