30 ans après sa mère, Alice Déry éblouit avec une reprise étonnante de Merci Lucille

C’est sur Instagram qu’Alice a partagé sa performance. Et quelle performance! D’une justesse impressionnante, avec une présence scénique et une puissance vocale qui rappellent les grandes scènes de Broadway, elle a littéralement renversé tous ceux qui l’ont écoutée. Impossible de rester indifférent devant tant de sensibilité et de maîtrise!

La passion d’Alice pour les comédies musicales ne date pas d’hier. Elle baigne dans cet univers depuis l’enfance et n’a cessé d’y plonger plus profondément. Elle a d’ailleurs perfectionné son art à New York, où elle a suivi une formation de haut niveau, se rapprochant ainsi des standards internationaux les plus exigeants.