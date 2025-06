Élyse Marquis révèle des secrets de tournage des Chefs

L'animatrice a aussi expliqué qu'elle adore partager ce moment avec la chef Colombe St-Pierre.

«J'aime ça manger avec Colombe parce qu'elle me dit pourquoi c'est bon. Comment prendre une bouchée parfaite, c'est-à-dire un petit peu de chaque ingrédient. C'est une de mes parties préférées de l'émission.»

Aussi, pour éviter le gaspillage alimentaire, Normand Laprise, Isabelle Deschamps-Plante, Pascale Vari et Jean-Luc Boulay ne mangent presque pas pendant la journée. «Un café, une bouchée de fruits et dans l'ordre de la journée de tournage, c'est en fin de journée que les plats sortent, donc là ils mangent et ils ont vraiment fait. Donc, moi aussi, je ne mange pas beaucoup et je mange les plats froids.»