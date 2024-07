Alex Nevsky joue en duo avec sa grande fille et on craque

Le duo père-fille Nevsky a encore frappé avec ce moment de complicité musicale et on craque totalement! C'est dans une vidéo publiée sur le compte Instagram de l'animatrice Vanessa Pilon qu'on a pu voir Alex Nevsky et leur fille Claire s'accompagner sur la chanson Polaroid.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

Le chanteur au piano, la petite à la flûte et la maman à la caméra ont donné naissance à un super moment.

On a bien ri de voir ce que Vanessa Pilon pense du «cute duo» et de la flûte. Ce n'est pas la première fois qu'on a la chance d'être témoins de moments comme celui-ci. La famille semble est très soudée et on peut facilement sentir tout l'amour qui s'en dégage.

Longue vie aux vidéos de piano, de flûte et de maman un peu découragée du son de l'instrument de son enfant!

