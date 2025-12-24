Voici 8 films à voir au cinéma pendant le temps des Fêtes:

Il y a quelque chose de magique dans les sorties au cinéma pendant le temps des Fêtes! On enfile un gros manteau, on marche dans le froid jusqu’au hall illuminé, puis on s’installe dans une salle sombre en famille avec un gros popcorn qui sent le beurre et un sentiment de petit bonheur simple!

Chaque année, les studios profitent de cette ambiance unique pour dévoiler leurs films les plus attendus, ceux qui rassemblent autant les enfants surexcités que les adultes qui aiment encore se laisser émerveiller!

Que vous ayez envie d’un moment relaxe en famille, d’une parenthèse pour décrocher entre deux soupers ou d’une aventure qui vous transporte loin de la neige et du tumulte des Fêtes, les sorties de cette saison ont tout pour vous charmer!