Début du contenu principal.
Il y a quelque chose de magique dans les sorties au cinéma pendant le temps des Fêtes! On enfile un gros manteau, on marche dans le froid jusqu’au hall illuminé, puis on s’installe dans une salle sombre en famille avec un gros popcorn qui sent le beurre et un sentiment de petit bonheur simple!
Chaque année, les studios profitent de cette ambiance unique pour dévoiler leurs films les plus attendus, ceux qui rassemblent autant les enfants surexcités que les adultes qui aiment encore se laisser émerveiller!
Que vous ayez envie d’un moment relaxe en famille, d’une parenthèse pour décrocher entre deux soupers ou d’une aventure qui vous transporte loin de la neige et du tumulte des Fêtes, les sorties de cette saison ont tout pour vous charmer!
Voici 8 films à voir au cinéma pendant le temps des Fêtes:
ELLA MCCAY
Une jeune politicienne idéaliste tente de concilier des difficultés familiales et une carrière exigeante, alors qu’elle se prépare à succéder à son mentor, le gouverneur en poste depuis de nombreuses années.
LA FEMME DE MÉNAGE (The Housemaid)
Adapté d’un best-seller, le film entraîne le public dans un univers sombre où la quête de perfection masque des zones d’ombre inquiétantes. Millie (Sydney Sweeney), déterminée à mettre de la distance entre elle et son passé, accepte un poste de femme de ménage avec logement chez Nina (Amanda Seyfried) et Andrew Winchester (Brandon Sklenar), un couple fortuné à la réputation enviable.
Ce qui semble d’abord être l’occasion idéale prend toutefois une tournure beaucoup plus inquiétante. Très vite, Millie se retrouve happée dans un jeu de manipulations, de séductions et de non-dits, où chaque sourire dissimule une menace potentielle. Secrets enfouis, rapports de pouvoir et scandales latents s’entremêlent derrière les portes closes des Winchester.
AVATAR: FEU ET CENDRE (Avatar: Fire and Ash)
Troisième volet de la saga Avatar, Avatar: Feu et cendre marque un nouveau retour sur Pandora signé James Cameron. Le réalisateur replonge les spectateurs dans une aventure visuellement immersive aux côtés de Jake Sully (Sam Worthington), l’ex-marine désormais chef Na’vi, de la farouche Neytiri (Zoe Saldaña) et du reste de la famille Sully.
MARTY SUPREME (Marty Supreme)
Dans les années 1950, Marty Mause (Timothée Chalamet), jeune prodige du ping-pong animé d’une ambition sans limites, est prêt à tout pour concrétiser son rêve et démontrer au monde que rien ne peut l’arrêter.
DES PREUVES D'AMOUR
Céline et Nadia (Monia Chokri) s’apprêtent à accueillir leur premier enfant. Si cette étape devrait être synonyme de bonheur, elle se trouve rapidement assombrie par les obstacles auxquels leur couple doit faire face en raison de leur homosexualité : préjugés tenaces, questions déplacées et démarches juridiques complexes pour faire reconnaître leur parentalité. Comme Céline ne porte pas l’enfant, elle se voit contrainte d’engager une procédure d’adoption longue et exigeante, nécessitant notamment des témoignages écrits de ses proches. Cette démarche la force à renouer avec sa mère, une pianiste réputée avec qui elle entretient depuis longtemps une relation distante.
ANACONDA
Doug (Jack Black) et Griff (Paul Rudd), amis d’enfance inséparables, ont toujours caressé l’idée de reprendre à leur façon leur film culte : le grand « classique » Anaconda. Arrivés à la cinquantaine, ils décident enfin de franchir le pas et s’envolent pour l’Amazonie afin d’y tourner leur remake rêvé.
Mais leur projet bon enfant bascule rapidement lorsque surgit un véritable anaconda géant. Ce qui devait être un tournage amateur et un peu chaotique se transforme alors en véritable lutte pour survivre. Leur passion commune pour le cinéma pourrait, cette fois, leur coûter bien plus que quelques prises ratées…
LE TESTAMENT D'ANN LEE (The Testament of Ann Lee)
La scénariste et réalisatrice primée Mona Fastvold (Le Monde à venir, The Brutalist) revisite la fascinante légende d’Ann Lee, fondatrice de la communauté religieuse des Shakers. Amanda Seyfried, nommée aux Oscars, prête ses traits à cette figure charismatique qui prônait l’égalité des sexes et l’équité sociale, et que ses adeptes considéraient comme l’incarnation féminine du Christ.
Le Testament d’Ann Lee explore avec intensité l’extase mystique et les tourments d’une femme déterminée à bâtir une utopie. Le film se distingue également par la réinterprétation de plus d’une douzaine d’hymnes shakers, transformés en séquences chorégraphiées vibrantes par Celia Rowlson-Hall (Vox Lux) et portées par la musique de Daniel Blumberg (The Brutalist), lauréat d’un Oscar.
SONG SUNG BLUE
Inspiré d’une histoire vraie, le film suit deux musiciens malchanceux, interprétés par Hugh Jackman et Kate Hudson, qui montent ensemble un groupe hommage à Neil Diamond. Leur aventure prouve qu’il n’est jamais trop tard pour raviver ses rêves… et pour trouver l’amour en chemin.