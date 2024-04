Mélissa Désormeaux-Poulin: sa grande fille célèbre ses 18 ans!

On adore le téléavertisseur et la photo souvenir de Mélissa Désormeaux-Poulin et sa gang!

On souhaite un fabuleux anniversaire à Léa Pilotte et la bienvenue dans le monde des adultes.

Rappelons que l'actrice est mère de deux filles, Léa et Florence. Les deux suivent les traces de leur populaire maman. On a entre autres vu Florence en vedette aux côtés de Karine Gonthier-Hyndman et Guillaume Girard dans la comédie Entre deux draps!