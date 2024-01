Zénith: Rafaëlle Roy plus sexy que jamais en micro-short et bas résille!

Rafaëlle Roy attirera tous les regards, ce soir lors de la première de Zénith.

On le sait, car elle a dévoilé son look de scène sur les réseaux sociaux et on est tombés à la renverse! Pour cette performance musicale à l'émission de Véronique Cloutier, Rafaëlle Roy a choisi un ensemble doré ultra sexy.

Le haut à larges épaulettes rappelle les tenues de Beyoncé, et il est agencé à un micro-short assorti aux détails métalliques. Son look est complété avec des bas résille et des bottillons lacés à talons hauts. Voici l'impressionnante tenue de Rafaëlle Roy pour la grande première de Zénith: