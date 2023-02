Claudia Bouvette ose le micro-short en jean et c’est magnifique!

Claudia Bouvette a osé dans un look sexy et magnifique sur le plateau de Zénith jeudi soir, enfilant un micro-short de jean et un cardigan tout en transparence.

Voyez les images dans la vidéo en en-tête.

La chanteuse portait effectivement ce tout petit pantalon avec une ceinture de style western agencé à un haut à bordures à plumes sur le devant et porté sans rien en dessous. C’est sa styliste Laurence Morisset qui a sélectionné ce look extra qui nous rappelle le meilleur des années 2000. Elle portait son ensemble avec des sandales argentées à paillettes. On ADORE!

Claudia Bouvette a fait danser la foule du studio avec son interprétation de la pièce Cheap Thrills de Sia!