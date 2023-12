Rafaëlle Roy donne des nouvelles de sa guérison

On adore sa voix puissante et remplie d'émotions!

En légende, elle a écrit: « Avec mon besoin intrinsèque d’utiliser ma plateforme pour parler des choses qui importent réellement est aussi venu l’appel de manifester ma vérité ici encore à travers ce qui fait vibrer mon cœur : la musique. Ces mois à protéger ma paix, à mettre de l’énergie intentionnelle sur ma guérison et à me redécouvrir sans la pression des réseaux sociaux m’ont été extrêmement thérapeutiques. J’ai rencontré la petite Rafi d’avant qui ne vivait pas à travers la validation d’une centaine de milliers d’inconnu.es. Ça faisait trop longtemps que je l’avais oubliée. La beauté de l’existence, c’est qu’on devrait avoir la liberté et le choix de bifurquer. De recommencer. D’essayer, d’explorer, de retourner de bord ou même de se réinventer complètement. Et je pense que ça fait partie de mon processus d’évolution vers l’équilibre que de me permettre la nuance en continuant de cultiver cette grande partie de moi, ce message qui mérite d’être entendu, cette mission qui se doit de briller. J’ai un énorme privilège de pouvoir connecter à autant d’êtres humains. Et je crois que mon talent vient avec une responsabilité et un pouvoir. Je sens que de continuer à vous le partager est, pour l’instant, aligné au chemin que je marche maintenant. C’est intuitif. Et je m’écoute. Pas pour qui que ce soit d’autre que moi. Toutefois, si cette vidéo met un peu de lumière dans le cœur de quelques personnes, ça bercera le mien. Comme ce monde en a besoin…



Merci de m’accueillir. Merci de m’honorer dans mon parcours. Je vous aime infiniment. »