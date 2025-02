Yannick Nézet-Séguin célèbre la Saint-Valentin avec son amoureux

En plus de célébrer l’amour, Yannick Nézet-Séguin a récemment ajouté une nouvelle reconnaissance à sa brillante carrière. Il a remporté son cinquième Grammy en carrière, rejoignant ainsi Céline Dion dans ce prestigieux palmarès.

«Je ne peux pas croire que je dis ça, mais je viens de remporter mon cinquième (!) Grammy pour la Meilleure Compilation de Musique de Film avec Maestro: Music by Leonard Bernstein! Tellement fier de partager cette victoire avec mon cher ami Bradley Cooper, et avec le @londonsymphonyorchestra, le @londonsymphonychorus, le @philadelphiasymphonicchoir et tous les artistes impliqués. Ce fut un véritable honneur de travailler sur ce projet, célébrant le génie de @leonardbernsteinofficial. Un immense merci à Jason Ruder, Nick Baxter et Steven Gizicki pour leurs incroyables contributions, et à @dgclassics et @netflixfilm pour leur soutien exceptionnel dans la création de cet album.», confie-t-il sur Instagram.

Un artiste accompli et un homme comblé, qui continue d’inspirer autant par sa musique que par son histoire d’amour.