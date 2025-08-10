Yannick Nézet-Séguin célèbre ses 4 ans de mariage avec son amoureux

Déjà quatre ans déjà que Yannick Nézet-Séguin et Pierre Tourville se sont dit «Oui, je le veux»… et visiblement, l’amour est toujours aussi fort!

Le chef d’orchestre a marqué l’occasion sur Instagram en partageant une photo pleine de tendresse avec son mari, accompagnée de quelques mots simples mais touchants: « Déjà 4 ans de mariage, mon amour. Toi et moi! »

Sur le cliché, on les voit se regarder avec un sourire complice, vêtus de chemises aux motifs estivaux. Une image qui respire le bonheur, la simplicité et la connexion sincère qui les unit!