Yannick Nézet-Séguin célèbre ses 4 ans de mariage avec son amoureux

Déjà quatre ans déjà que Yannick Nézet-Séguin et Pierre Tourville se sont dit «Oui, je le veux»… et visiblement, l’amour est toujours aussi fort!
Le chef d’orchestre a marqué l’occasion sur Instagram en partageant une photo pleine de tendresse avec son mari, accompagnée de quelques mots simples mais touchants: « Déjà 4 ans de mariage, mon amour. Toi et moi! »
Sur le cliché, on les voit se regarder avec un sourire complice, vêtus de chemises aux motifs estivaux. Une image qui respire le bonheur, la simplicité et la connexion sincère qui les unit!
Les réactions ne se sont pas fait attendre: amis, collègues et abonnés leur ont envoyé une avalanche de cœurs et de félicitations. La chanteuse Laurence Nerbonne y est allée d’un petit feu 🔥 et Éric Paulhus a résumé ce que tout le monde pense: « Beaux 😍 ».
Entre musique, voyages et moments précieux comme celui-ci, Yannick et Pierre prouvent qu’après quatre ans, leur couple n’a rien perdu de sa magie. Et visiblement, ce n’est que le début!
Yannick Nézet-Séguin était à Paris pour diriger le Wiener Philharmoniker dans le cadre d’un ’évènement bien spécial, le Gala Rolex.
En plus de monter sur scène, le populaire chef d'orchestre a pris une photo avec un grand sportif et porte-parole de la marque de montres de luxes.
