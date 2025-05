Yannick Nézet-Séguin était très bien accompagné à Paris

Yannick Nézet-Séguin et Roger Federer font partie des ambassadeurs de Rolex avec plusieurs autres personnalités connues, comme: Leonardo DiCaprio et James Cameron.

Le chef d'orchestre a souligné qu'il était très heureux de faire partie de cette aventure: «Merci Rolex pour votre soutien indéfectible à la musique et à la culture, pour soutenir ce que nous faisons et pourquoi nous le faisons, et pour créer des moments comme ceux-ci qui durent plus longtemps que n’importe quelle ovation. Fier de faire partie de cette famille qui sait très bien que la musique rend le monde meilleur!»